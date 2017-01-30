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Посадовців "Чорнобильського спецкомбінату" заарештували за хабарництво

Київ • УНН

 • 5552 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Директору “Чорнобильского спецкомбінату” та його заступнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за хабарництво в розмірі майже півмільйона грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Печерським районним судом міста Києва службовим особам Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильский спецкомбінат” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави директору — 128 тисяч гривень та його заступнику 430 тисяч гривень.

Вказаним особам повідомлено про підозру ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в великому розмірі вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням) КК України.

Нагадаємо, керівництво держпідприємства організували схему відмивання державних коштів при закупівлі пального через приватне товариство, шляхом забезпечення його перемоги в тендері, та в послідуючому, піднятті вартості пального.

Під час передачі коштів в розмірі майже півмільйона гривень, їх було затримано в порядку ст.208 КПК України, а суму “хабара” вилучено.

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