Должностных лиц "Чернобыльского спецкомбината" арестовали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Директору "Чернобыльского спецкомбината" и его заместителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за взяточничество в размере почти полмиллиона грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Печерским районным судом города Киева должностным лицам Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога директору - 128 тыс. гривен и его заместителю 430 тыс. гривен.
Указанным лицам сообщили о подозрении ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством) УК Украины.
Напомним, руководство госпредприятия организовало схему отмывания государственных средств при закупке горючего через частное общество, путем обеспечения его победы в тендере, и в последующем, поднятия стоимости горючего.
Во время передачи средств в размере почти полмиллиона гривен они были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, а сумму "взятки" изъяли.