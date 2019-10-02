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Посадовців банку запідозрили у заволодінні понад 38 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Відповідальним особам ПАТ “Комерційний банк “Південкомбанк”, в рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

Посадовців банку запідозрили у заволодінні понад 38 млн доларів

“У рамках кримінального провадження, 26 вересня 2019 року відповідальним службовим особам ПАТ “КБ „Південкомбанк“ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Відповідних результатів досудового розслідування досягнуто за співпраці з нинішнім керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вищезгадані службові особи підписали угоди поруки за зобов’язаннями (кредитами) офшорних компаній, а також виконали ці угоди шляхом списання на свою користь грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках у банківській установі в Республіці Австрія.

“Таким чином вони підозрюються у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 38 млн доларів США. Майно підозрюваних арештовано за ухвалою суду”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головам трьох селищних рад Київщини повідомлено про підозру за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг.

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