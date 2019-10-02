Посадовців банку запідозрили у заволодінні понад 38 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Відповідальним особам ПАТ “Комерційний банк “Південкомбанк”, в рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“У рамках кримінального провадження, 26 вересня 2019 року відповідальним службовим особам ПАТ “КБ „Південкомбанк“ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Відповідних результатів досудового розслідування досягнуто за співпраці з нинішнім керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, вищезгадані службові особи підписали угоди поруки за зобов’язаннями (кредитами) офшорних компаній, а також виконали ці угоди шляхом списання на свою користь грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках у банківській установі в Республіці Австрія.
“Таким чином вони підозрюються у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 38 млн доларів США. Майно підозрюваних арештовано за ухвалою суду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, головам трьох селищних рад Київщини повідомлено про підозру за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг.