Должностных лиц банка заподозрили в завладении более 38 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Ответственным лицам ПАО "Коммерческий банк "Пивденкомбанк", в рамках уголовного производства, сообщается о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"В рамках уголовного производства, 26 сентября 2019 года ответственным должностным лицам ПАО "КБ "Пивденкомбанк" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Соответствующих результатов предварительного расследования достигнуто в сотрудничестве с нынешним руководством Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вышеуказанные должностные лица подписали соглашения поручительства по обязательствам (кредитам) оффшорных компаний, а также выполнили эти соглашения путем списания в свою пользу денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковском учреждении в Республике Австрия.
"Таким образом они подозреваются в завладении денежными средствами в сумме более 38 млн долларов. Имущество подозреваемых арестовано по решению суда", - говорится в сообщении.
Напомним, главам трех поселковых советов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищений 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.