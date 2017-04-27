Посадовець на Житомирщині погорів на хабарі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівника одного з науково-дослідних підрозділів Інституту Національної академії аграрних наук України затримали на хабарі, повідомляє Департамент захисту економіки, передає УНН.
“За 72 тисячі гривень посадовець державної науково-дослідної установи погодився передати підприємцю у користування майно. Навіть, одержав “завдаток”, — повідомляють правоохоронці.
Під час обшуку у посадовця було вилучено 30 тисяч гривень, джерело походження цих коштів встановлюється.
Нагадаємо, заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.