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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посадовець на Житомирщині погорів на хабарі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівника одного з науково-дослідних підрозділів Інституту Національної академії аграрних наук України затримали на хабарі, повідомляє Департамент захисту економіки, передає УНН.

Посадовець на Житомирщині погорів на хабарі

“За 72 тисячі гривень посадовець державної науково-дослідної установи погодився передати підприємцю у користування майно. Навіть, одержав “завдаток”, — повідомляють правоохоронці.

Під час обшуку у посадовця було вилучено 30 тисяч гривень, джерело походження цих коштів встановлюється.

Нагадаємо, заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Українські Національні Новини

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