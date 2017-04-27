Посадовець на Житомирщині погорів на хабарі

“За 72 тисячі гривень посадовець державної науково-дослідної установи погодився передати підприємцю у користування майно. Навіть, одержав “завдаток”, — повідомляють правоохоронці.

Під час обшуку у посадовця було вилучено 30 тисяч гривень, джерело походження цих коштів встановлюється.

Нагадаємо, заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.