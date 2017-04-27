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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42809 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновник в Житомирской области погорел на взятке

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководителя одного из научно-исследовательских подразделений Института Национальной академии аграрных наук Украины задержали на взятке, сообщает Департамент защиты экономики, передает УНН.

Чиновник в Житомирской области погорел на взятке

"За 72 тысячи гривен чиновник государственного научно-исследовательского учреждения согласился передать предпринимателю в пользование имущество. Даже получил "задаток", - сообщают правоохранители.

Во время обыска у чиновника были изъяты 30 тысяч гривен, источник происхождения этих средств устанавливается.

Напомним, заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Украинские Национальные Новости

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