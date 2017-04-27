Чиновник в Житомирской области погорел на взятке
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководителя одного из научно-исследовательских подразделений Института Национальной академии аграрных наук Украины задержали на взятке, сообщает Департамент защиты экономики, передает УНН.
"За 72 тысячи гривен чиновник государственного научно-исследовательского учреждения согласился передать предпринимателю в пользование имущество. Даже получил "задаток", - сообщают правоохранители.
Во время обыска у чиновника были изъяты 30 тысяч гривен, источник происхождения этих средств устанавливается.
Напомним, заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.