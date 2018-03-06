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Посадовець Державної міграційної служби на Закарпатті вимагав хабарі за позачергове виготовлення біометричних паспортів

Посадовець Державної міграційної служби на Закарпатті вимагав хабарі за позачергове виготовлення біометричних паспортів

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 6 березня. УНН. Завідувач Воловецького районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області отримав хабар від місцевих мешканців у 6 тисяч гривень за позачергове виготовлення біометричних паспортів. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

“Встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав та одержав у службовому кабінеті 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від місцевих мешканців за сприяння у вирішенні питання щодо безперешкодного та позачергового отримання трьох біометричних паспортів для виїзду за кордон”, — зазначила В.Попович.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання посадовця у порядку ст.208 КПК України та оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням) та обрання йому запобіжного заходу. За вчинений злочин чиновнику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Нагадаємо, начальнику відділу аудиту однієї з районних податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області, затриманому на хабарі співробітниками Служби безпеки України, оголошено про підозру в скоєнні злочину. 

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