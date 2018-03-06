Чиновник Государственной миграционной службы в Закарпатье требовал взятки за внеочередное изготовления биометрических паспортов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 марта. УНН. Заведующий Воловецкого районного сектора Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области получил взятку от местных жителей в 6 тыс. гривен за внеочередное изготовления биометрических паспортов. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
“Установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил в служебном кабинете 6 тыс. гривен неправомерной выгоды от местных жителей за содействие в решении вопроса относительно беспрепятственного и внеочередного получения трех биометрических паспортов для выезда за границу”, — отметила В.Попович.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения. За совершенное преступление чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества.
Напомним, начальник отдела аудита одной из районных налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области, задержанному на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления.