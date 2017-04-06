Порядок в Балаклії забезпечують понад 700 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У місті Балаклія зосереджений особовий склад з числа працівників правоохоронців загальною чисельністю більше 700 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
"Станом на 6 квітня у місті Балаклія зосереджений особовий склад з числа працівників поліції, ДСНС, Міноборони, військової служби правопорядку та комунальних служб загальною чисельністю більше 700 осіб, залучено 133 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10 кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км.
Крім того, піротехніками ДСНС було очищено від вибухонебезпечних предметів всі 10 населених пунктів на Харківщині, де раніше стався вибух на складі боєприпасів.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.