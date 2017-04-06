Порядок в Балаклее обеспечивают более 700 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В городе Балаклея сосредоточен личный состав из числа работников правоохранительных органов общей численностью более 700 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"По состоянию на 6 апреля в городе Балаклея сосредоточен личный состав из числа сотрудников полиции, ГСЧС, Минобороны, военной службы правопорядка и коммунальных служб общей численностью более 700 человек, привлечено 133 единицы техники", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения был уменьшен до 1 км.
Кроме того, пиротехники ГСЧС было очищено от взрывоопасных предметов все 10 населенных пунктов в Харьковской области, где ранее произошел взрыв на складе боеприпасов.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.