Порядок в Балаклее обеспечивают более 700 правоохранителей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60093 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164391 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120670 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119122 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113931 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105186 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156302 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порядок в Балаклее обеспечивают более 700 правоохранителей

Порядок в Балаклее обеспечивают более 700 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 7683 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В городе Балаклея сосредоточен личный состав из числа работников правоохранительных органов общей численностью более 700 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"По состоянию на 6 апреля в городе Балаклея сосредоточен личный состав из числа сотрудников полиции, ГСЧС, Минобороны, военной службы правопорядка и коммунальных служб общей численностью более 700 человек, привлечено 133 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения был уменьшен до 1 км.

Кроме того, пиротехники ГСЧС было очищено от взрывоопасных предметов все 10 населенных пунктов в Харьковской области, где ранее произошел взрыв на складе боеприпасов.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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