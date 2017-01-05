Порядок під час Різдва на Кіровоградщині забезпечать 400 правоохоронців
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. На території Кіровоградської області охорону громадського порядку під час святкування Різдва забезпечуватимуть 400 правоохоронців. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомила керівник сектору зв'язків із громадськістю ГУ НП України в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.
За інформацією речниці обласної поліції, святкові заходи на 6 та 7 січня плануються на території 161 населеного пункту області. Охорону громадського порядку в обласному центрі забезпечуватимуть сто правоохоронців.
Нагадаємо, майже 400 правоохоронців Черкащини забезпечуватимуть порядок на Різдво.