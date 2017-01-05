Порядок во время Рождества в Кировоградской области обеспечат 400 правоохранителей
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. На территории Кировоградской области охрану общественного порядка во время празднования Рождества будут обеспечивать 400 правоохранителей. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщила руководитель сектора связей с общественностью ГУ НП Украины в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
По информации пресс-секретаря областной полиции, праздничные мероприятия на 6 и 7 января планируются на территории 161 населенного пункта области. Охрану общественного порядка в областном центре будут обеспечивать сто правоохранителей.
Напомним, почти 400 правоохранителей Черкасской области будут обеспечивать порядок на Рождество.