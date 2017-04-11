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Порядок на Великдень забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців

Порядок на Великдень забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На великодні свята очікують богослужінь у понад 15 тис. культових споруд, участь в яких візьмуть майже 8 млн громадян. Правопорядок в цей час забезпечуватимуть 25 тис. співробітників поліції та Національної гвардії. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"До забезпечення правопорядку у великодню ніч плануємо залучити майже 25 тис. правоохоронців, з яких 1,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії України", – заявив заступник глави Національної поліції України – начальник патрульної поліції Олександр Фацевич.

За словами Олександра Фацевича, на великодні свята правоохоронці очікують проведення богослужінь у понад 15 тис. культових споруд. Участь у них можуть взяти майже 8 млн громадян.

Упродовж найближчого місяця на території України також заплановане проведення низки заходів за участі великої кількості громадян. Зокрема, йдеться про заходи безпеки під час великодніх свят, музичного конкурсу "Євробачення-2017", чемпіонату світу з хокею, відзначення річниці аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних заходів.

Як повідомляв УНН 4 квітня, на Великдень в Україні курсуватимуть 14 додаткових поїздів.

Українські Національні Новини

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