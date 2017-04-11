Порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На пасхальные праздники ожидаются богослужения в более 15 тыс. храмов, участие в которых примут почти 8 млн граждан. Правопорядок в это время будут обеспечивать 25 тыс. сотрудников полиции и Национальной гвардии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тыс. правоохранителей, из которых 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник патрульной полиции Александр Фацевич.
По словам Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более 15 тыс. культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.
В течение ближайшего месяца на территории Украины также запланировано проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников, музыкального конкурса "Евровидение-2017", чемпионата мира по хоккею, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и других общегосударственных мероприятий.
Как сообщал УНН 4 апреля, на Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов.