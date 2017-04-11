Порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120658 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113928 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105185 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156291 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей

Порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На пасхальные праздники ожидаются богослужения в более 15 тыс. храмов, участие в которых примут почти 8 млн граждан. Правопорядок в это время будут обеспечивать 25 тыс. сотрудников полиции и Национальной гвардии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тыс. правоохранителей, из которых 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник патрульной полиции Александр Фацевич.

По словам Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более 15 тыс. культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.

В течение ближайшего месяца на территории Украины также запланировано проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников, музыкального конкурса "Евровидение-2017", чемпионата мира по хоккею, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и других общегосударственных мероприятий.

Как сообщал УНН 4 апреля, на Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов.

Украинские Национальные Новости

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