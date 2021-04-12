Порушували карантин: у Києві патрульні закрили ресторан

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“Учора ввечері патрульні отримали виклик на вулицю Солом’янську. Заявник був обурений тим, що під час карантину один з закладів харчування продовжує працювати”, — йдеться в повідомленні.

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Так, правоохоронці, які прибули на місце, натрапили на зачинені двері ресторану. Однак з зачиненого закладу якраз виходили люди, тож патрульним вдалося потрапили всередину. Ресторан був заповнений відвідувачами.

Зазначається, що на запитання поліцейських щодо правил карантину адміністратор закладу відповіла, ніби їм дозволено працювати.

Патрульні склали на жінку протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Роботу закладу негайно припинили.

Нагадаємо

Раніше в столиці виявили чотири заклади, що працювали, порушуючи карантинні обмеження.

Так, з 5 квітня Київ пішов на локдаун. У столиці заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.