Нарушали карантин: в Киеве патрульные закрыли ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве в воскресенье, 11 апреля, патрульная полиция получила вызов о работе ресторана во время карантинных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева, пишет УНН.
Цитата:
"Вчера вечером патрульные получили вызов на улицу Соломенскую. Заявитель был возмущен тем, что во время карантина один из заведений питания продолжает работать ", - говорится в сообщении.
Детали
Так, правоохранители, прибывшие на место, наткнулись на закрытые двери ресторана. Однако с закрытого заведения как раз выходили люди, и патрульным удалось попали внутрь. Ресторан был заполнен посетителями.
Отмечается, что на вопрос полицейских о правилах карантина администратор заведения ответила, что им разрешено работать.
Патрульные составили на женщину протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Работу заведения немедленно прекратили.
Напомним
Ранее в столице обнаружили четыре заведения, работавших в нарушение карантина.
Так, с 5 апреля Киев пошел на локдаун. В столице заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.