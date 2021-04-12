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Нарушали карантин: в Киеве патрульные закрыли ресторан

Нарушали карантин: в Киеве патрульные закрыли ресторан

Киев  •  УНН

 • 22660 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве в воскресенье, 11 апреля, патрульная полиция получила вызов о работе ресторана во время карантинных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева, пишет УНН.

Цитата:

"Вчера вечером патрульные получили вызов на улицу Соломенскую. Заявитель был возмущен тем, что во время карантина один из заведений питания продолжает работать ", - говорится в сообщении.

Детали

Так, правоохранители, прибывшие на место, наткнулись на закрытые двери ресторана. Однако с закрытого заведения как раз выходили люди, и патрульным удалось попали внутрь. Ресторан был заполнен посетителями.

Отмечается, что на вопрос полицейских о правилах карантина администратор заведения ответила, что им разрешено работать.

Патрульные составили на женщину протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Работу заведения немедленно прекратили.

Напомним

Ранее в столице обнаружили четыре заведения, работавших в нарушение карантина.

Так, с 5 апреля Киев пошел на локдаун. В столице заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.

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