Порушення у сфері готівкових розрахунків виявлено у більшості закарпатських підприємців - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На території Закарпаття до початку 2019 року було зареєстровано 5722 суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з використанням 7047 реєстраторів розрахункових операцій та 4134 книг обліку розрахункових операцій на 8624 господарських одиницях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС області.
"Протягом 2018 року працівники відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДФС у Закарпатської області провели 375 перевірок. Відтак за результатами контрольно-перевірочної роботи нараховано майже 4,4 млн грн штрафних санкцій", - повідомили у прес-службі.
Фахівці органів ДФС Закарпаття зауважують, що всі без виключення перевірки організовуються за наявності ризиків у господарській діяльності суб’єктів господарювання.
Як повідомляв УНН, ДФС продовжить оформлювати "євробляхи" за поданими деклараціями після 22 лютого.