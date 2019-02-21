Порушення у сфері готівкових розрахунків виявлено у більшості закарпатських підприємців - ДФС

"Протягом 2018 року працівники відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДФС у Закарпатської області провели 375 перевірок. Відтак за результатами контрольно-перевірочної роботи нараховано майже 4,4 млн грн штрафних санкцій", - повідомили у прес-службі.



Фахівці органів ДФС Закарпаття зауважують, що всі без виключення перевірки організовуються за наявності ризиків у господарській діяльності суб’єктів господарювання.



Як повідомляв УНН, ДФС продовжить оформлювати "євробляхи" за поданими деклараціями після 22 лютого.