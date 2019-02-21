Порушення у сфері готівкових розрахунків виявлено у більшості закарпатських підприємців - ДФС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. На території Закарпаття до початку 2019 року було зареєстровано 5722 суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з використанням 7047 реєстраторів розрахункових операцій та 4134 книг обліку розрахункових операцій на 8624 господарських одиницях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС області.

"Протягом 2018 року працівники відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДФС у Закарпатської області провели 375 перевірок. Відтак за результатами контрольно-перевірочної роботи нараховано майже 4,4 млн грн штрафних санкцій", - повідомили у прес-службі.  

Фахівці органів ДФС Закарпаття зауважують, що всі без виключення перевірки організовуються за наявності ризиків у господарській діяльності суб’єктів господарювання. 

Як повідомляв УНН, ДФС продовжить оформлювати "євробляхи" за поданими деклараціями після 22 лютого

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