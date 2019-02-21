Нарушения в сфере наличных расчетов выявлены у большинства закарпатских предпринимателей - ГФС

"В течение 2018 года сотрудники отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями ГУ ГФС в Закарпатской области провели 375 проверок. Поэтому по результатам контрольно-проверочной работы начислено почти 4,4 млн грн штрафных санкций", - сообщили в пресс-службе.



Специалисты органов ГФС Закарпатья отмечают, что все без исключения проверки организуются при наличии рисков в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.



Как сообщал УНН, ГФС продолжит оформлять "евробляхи" по представленным декларациям после 22 февраля.