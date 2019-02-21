Нарушения в сфере наличных расчетов выявлены у большинства закарпатских предпринимателей - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На территории Закарпатья до начала 2019 года было зарегистрировано 5722 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность с использованием 7047 регистраторов расчетных операций и 4134 книг учета расчетных операций на 8624 хозяйственных единицах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС области.
"В течение 2018 года сотрудники отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями ГУ ГФС в Закарпатской области провели 375 проверок. Поэтому по результатам контрольно-проверочной работы начислено почти 4,4 млн грн штрафных санкций", - сообщили в пресс-службе.
Специалисты органов ГФС Закарпатья отмечают, что все без исключения проверки организуются при наличии рисков в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.
Как сообщал УНН, ГФС продолжит оформлять "евробляхи" по представленным декларациям после 22 февраля.