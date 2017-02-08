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Порушення прав пацієнтів виявили у психоневрологічному інтернаті на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Представники моніторингової групи виявили численні порушення прав підопічних у Ржищівському геріатричному пансіонаті з психоневрологічним відділенням. Про це УНН повідомили в прес-службі Омбудсмена.

Порушення прав пацієнтів виявили у психоневрологічному інтернаті на Київщині

Так, зазначається, що у санвузлах відчувається стійкий неприємний запах, на унітазах відсутні кришки, а в умивальниках вода тече тоненькою цівочкою, оскільки існує проблема з водопостачанням, тому не завжди є можливість помитись, прийняти душ.

Ще гірша ситуація у психоневрологічному відділенні, яке знаходиться на третьому поверсі будівлі.

“Вхід у відділення закривається металевою решіткою, яка зачинена на навісний замок, що нагадує в’язницю. У мешканців пансіонату відсутня осмислена денна зайнятість, а багато хто з них не був на прогулянці з літа”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, приліжкові тумбочки відсутні, мешканці тримають особисті речі під матрацами. Спроби членів групи поговорити із мешканцями пансіонату наражалися на заперечення персоналу.

“Неприємні враження залишив зовнішній вигляд підопічних: одяг зношений, на окремих підопічних рвані светри, штани тощо. Незадовільний стан постільної білизни: стара та розукомплектована (хоча на складі комплекти постільної білизни є у достатній кількості). У жодного підопічного немає приліжкового коврика”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, підопічні розповіли, що на першому поверсі розміщена кімната ізоляції за погану поведінку або вжиття алкогольних напоїв. Моніторами виявлено, що у цій кімнаті брудно, відсутнє світло, поламаний унітаз, розбитий кран на умивальнику, на вікні ґрати. За словами персоналу, тут нікого не тримають. Втім, на столі були чашка і ложка, що підтверджує факт нещодавнього проживання у кімнаті.

Докладний звіт за результатами візиту з наданням рекомендацій щодо виправлення виявлених недоліків буде надіслано керівництву Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНН, прокуратура відкрила провадження щодо порушення прав пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату.

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