Нарушение прав пациентов обнаружили в психоневрологическом интернате в Киевской области

Так, отмечается, что в санузлах ощущается стойкий неприятный запах, на унитазах отсутствуют крышки, а в умывальниках вода течет тоненькой струйкой, поскольку существует проблема с водоснабжением, поэтому не всегда есть возможность помыться, принять душ.

Еще хуже ситуация в психоневрологическом отделении, которое находится на третьем этаже здания.

"Вход в отделение закрывается металлической решеткой, которая закрыта на навесной замок, что напоминает тюрьму. У жителей пансионата отсутствует осмысленная дневная занятость, а многие из них небыли на прогулке с лета", - сказано в сообщении.

Кроме того, прикроватные тумбочки отсутствуют, люди держат личные вещи под матрасами. Попытки членов группы поговорить с жителями пансионата наталкивались на возражения персонала.

"Неприятные впечатления оставил внешний вид подопечных: одежда изношена, на отдельных подопечных рваные свитера, брюки. Неудовлетворительное состояние постельного белья: старое и разукомплектованное (хотя на складе комплекты постельного белья в достаточном количестве). Ни у одного подопечного нет прикроватного коврика", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, подопечные рассказали, что на первом этаже размещена комната изоляции за плохое поведение или принятие алкогольных напитков. Мониторами выявлено, что в этой комнате грязно, отсутствует свет, сломан унитаз, разбит кран на умывальнике, на окне решетка. По словам персонала, здесь никого не держат. Впрочем, на столе чашка и ложка, что подтверждает факт недавнего проживания в комнате.



Подробный отчет по результатам визита с предоставлением рекомендаций по исправлению выявленных недостатков будет отправлен руководству Киевской областной государственной администрации.

Как сообщал УНН, прокуратура открыла производство о нарушении прав пациентов Мукачевского психоневрологического интерната.