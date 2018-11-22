Порушення антидопінгових правил: IBU тимчасово дискваліфікувала біатлоністів з Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародний Союз біатлоністів (IBU) повідомив Федерацію біатлону Казахстану про тимчасове відсторонення дев’яти спортсменів національної команди за підозрою в порушенні антидопінгових правил. Про це сказано у прес-релізі IBU, передає УНН.
До числа тимчасово відсторонених біатлоністів потрапили:
Галина Вишневська, Аліна Райкова, Дарина Кліміна-Усанова, Ольга Полтораніна, Ян Савицький, Максим Браун, Анна Кістанова, Антон Пантов, Василь Подкоритов.
Повідомляється, що таке покарання встановлено через заявлені порушення антидопінгових правил (ADRV) відповідно до статті 7.9 в зв’язку зі статтею 7.11 антидопінгових правил IBU.
Примітно, що підозри і тимчасове відсторонення засновані на кримінальному розслідуванні, проведеному в Італії і Австрії. Спортсмени не мають права брати участь в змаганнях під егідою IBU до остаточного слухання у їхній справі.
Зауважимо, що Вишневська за підсумком минулого сезону посіла 30 місце в Кубку світу, зокрема, випередивши капітана жіночої збірної України Олену Підгрушну (52).