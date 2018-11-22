Нарушение антидопинговых правил: IBU временно дисквалифицировала биатлонистов из Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международный Союз биатлонистов (IBU) сообщил Федерации биатлона Казахстана о временном отстранении девяти спортсменов национальной команды по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе IBU, передает УНН.
К числу временно отстраненных биатлонистов попали:
Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климин-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов, Василий Подкорытов.
Сообщается, что такое наказание установлено за заявленные нарушения антидопинговых правил (ADRV) согласно статье 7.9 в связи со статьей 7.11 антидопинговых правил IBU.
Примечательно, что подозрения и временное отстранение основанные на уголовном расследовании, проведенном в Италии и Австрии. Спортсмены не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой IBU до окончательного слушания по их делу.
Заметим, что Вишневская по итогам прошлого сезона заняла 30 место в Кубке мира, в частности, опередив капитана женской сборной Украины Елена Пидгрушная (52).