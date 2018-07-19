Португальське місто визнало Голодомор геноцидом українського народу

“На засіданні муніципалітету міста Брага (Португалія) минулого тижня 60 депутатів — вагома більшість — визнали Голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українського народу. Натомість п’ять місцевих комуністів із лівого блоку проголосували проти”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американський штат Огайо визнав Голодомор в Україні геноцидом українського народу. Таким чином, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом вже у 12 штатах Америки.

Як повідомляв УНН, спікер українського парламенту Андрій Парубій сподівається, що Конгрес США цього року ухвалить резолюцію щодо визначення Голодомору. Також він подякував конгресменам Пітеру Роскаму і Девіду Прайсу, які стали співавторами резолюції у Конгресі, щодо визначення Голодомору.