Португальский город признал Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Португальский город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает "Голос Украины", передает УНН.
“На заседании муниципалитета города Брага (Португалия) на прошлой неделе 60 депутатов — весомое большинство — признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. При этом пять местных коммунистов с левого блока проголосовали против”, — говорится в сообщении.
Напомним, американский штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. Таким образом, на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки.
Как сообщал УНН, спикер украинского парламента Андрей Парубий надеется, что Конгресс США в этом году примет резолюцию по определению Голодомора. Также он поблагодарил конгрессменам Питеру Роскаму и Дэвиду Прайсу, которые стали соавторами резолюции в Конгрессе, за признание Голодомора.