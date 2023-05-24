Португальська поліція відновила пошук британської дівчинки, яка зникла безвісти в 2007 році

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Хоча у заяві португальської поліції не згадується ім'я Мадлен, а згадується лише британська дитина, яка зникла в регіоні Алгарве у 2007 році, Associated Press повідомило, що зусилля були спрямовані на пошуки Мадлен. Їй було 3 роки, коли вона зникла в ніч проти 3 травня 2007 року під час відпочинку з сім'єю в селі Прайя-да-Луш.

Поліція, яка шукає докази щодо зникнення Мадлен Макканн, зосередила операції в середу в кількох районах навколо греблі, у тому числі де, за повідомленнями ЗМІ, головний підозрюваний часто залишався.

Останній пошук доказів щодо зникнення розпочався у вівторок на запит німецької влади. Близько 30 португальських, німецьких та британських поліцейських беруть участь в операції на греблі Араді, яка знаходиться приблизно за 50 кілометрів від курорту Прайя-да-Луш, де 3-річну дівчинку востаннє бачили 16 років тому.

Поліція поки не повідомила подробиць про перебіг обшуків, але португальська газета Expresso повідомила в середу, що перший день пошуків закінчився без істотних результатів, додавши, що поліція вилучила деякі предмети, включаючи тканини і одяг.

Очікується, що пошуки закінчаться у середу чи четвер.

Що передувало

Детективи з трьох країн все ще намагаються з'ясувати, що сталося в ніч, коли малеча зникла зі свого ліжка на курорті на півдні Португалії 3 травня 2007 року. Вона знаходилася в одній кімнаті зі своїм братом і сестрою-близнюками, яким було 2 роки у той час, коли її батьки вечеряли з друзями у сусідньому ресторані.

Португальські ЗМІ повідомляють, що це четвертий пошук Макканн після першого у 2007 році в районі Алгарве та подальших зусиль у 2013 та 2014 роках. Ще один пошук було проведено у Німеччині у 2020 році.

У середині 2020 року офіційні особи Німеччини заявили, що підозрюваним у справі проходить 45-річний громадянин Німеччини, якого ЗМІ ідентифікували як Крістіана Брюкнера, який перебував у Алгарві у 2007 році. Брюкнер заперечує свою причетність.

Наразі Брюкнер відбуває семирічний тюремний термін у Німеччині за зґвалтування 72-річної жінки у Португалії у 2005 році.

Він перебуває під слідством у справі Макканн, але йому не висунуто звинувачення. Він провів багато років у Португалії, у тому числі в Прайя-да-Луші, приблизно під час зникнення Мадлен.