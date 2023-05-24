Португальская полиция возобновила поиск британской девочки, которая пропала без вести в 2007 году

Детали

Хотя в заявлении португальской полиции не упоминается имя Мадлен, а упоминается только британский ребенок, пропавший в регионе Алгарве в 2007 году, Associated Press сообщило, что усилия были направлены на поиски Мадлен. Ей было 3 года, когда она пропала в ночь на 3 мая 2007 года во время отдыха с семьей в деревне Прайя-да-Луш.

Полиция, которая ищет доказательства исчезновения Мадлен Макканн, сосредоточила операции в среду в нескольких районах вокруг плотины, в том числе где, по сообщениям СМИ, главный подозреваемый часто оставался.

Последний поиск доказательств исчезновения начался во вторник по запросу немецких властей. Около 30 португальских, немецких и британских полицейских участвуют в операции на плотине Аради, которая находится примерно в 50 километрах от курорта Прайя-да-Луш, где 3-летнюю девочку в последний раз видели 16 лет назад.

Полиция пока не сообщила подробностей о ходе обысков, но португальская газета Expresso сообщила в среду, что первый день поисков закончился без существенных результатов, добавив, что полиция изъяла некоторые предметы, включая ткани и одежду.

Ожидается, что поиски закончатся в среду или четверг.

Что предшествовало

Детективы из трех стран все еще пытаются выяснить, что произошло в ночь, когда малышка исчезла со своей кровати на курорте на юге Португалии 3 мая 2007 года. Она находилась в одной комнате со своим братом и сестрой-близнецами, которым было 2 года в то время, когда ее родители ужинали с друзьями в соседнем ресторане.

Португальские СМИ сообщают, что это четвертый поиск Макканн после первого в 2007 году в районе Алгарве и дальнейших усилий в 2013 и 2014 годах. Еще один поиск был проведен в Германии в 2020 году.

В середине 2020 года официальные лица Германии заявили, что подозреваемым по делу проходит 45-летний гражданин Германии, которого СМИ идентифицировали как Кристиана Брюкнера, который находился в Алгарве в 2007 году. Брюкнер отрицает свою причастность.

В настоящее время Брюкнер отбывает семилетний тюремный срок в Германии за изнасилование 72-летней женщины в Португалии в 2005 году.

Он находится под следствием по делу Макканн, но ему не предъявлено обвинение. Он провел много лет в Португалии, в том числе в Прайя-да-Луше, примерно во время исчезновения Мадлен.