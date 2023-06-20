Португалія надасть Україні бронетранспортери та гаубиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Португалія збирається передати Україні14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення міноборони Португалії у Twitter.
У Міноборони Португалії уточнили, що бронетранспортери та гаубиці доповнюють пакет військової допомоги з 10 тонн боєприпасів та медичних машин, про який було оголошено раніше.
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“Ми збираємося передати ще 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць. Цей новий пакет військового обладнання додається до 180 тонн боєприпасів і 5 броньованих машин медичної допомоги, які були доступні протягом кількох тижнів”.
#Portugal continua a apoiar a #Ucrânia: vamos doar mais 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e um conjunto de obuses de 105mm. Este novo pacote de material militar junta-se às 180t de munições e 5 viaturas blindadas de apoio médico disponibilizadas há semanas. pic.twitter.com/Uc01GwrkAB— Defesa Nacional (@defesa_pt) June 16, 2023
Нагадаємо
Днями повідомлялося, що Україна отримає від Португалії безпілотники Tekever AR3.