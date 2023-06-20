Португалия предоставит Украине бронетранспортеры и гаубицы

В Минобороны Португалии уточнили, что бронетранспортеры и гаубицы дополняют пакет военной помощи из 10 тонн боеприпасов и медицинских машин, о котором было объявлено ранее.

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“Мы собираемся передать еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц. Этот новый пакет военного оборудования добавляется к 180 тоннам боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской помощи, которые были доступны в течение нескольких недель”.

Напомним

На днях сообщалось, что Украина получит от Португалии беспилотники Tekever AR3.