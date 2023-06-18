Україна отримає безпілотники Tekever AR3 від Португалії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем дальнього польоту для підтримки наземних і морських операцій. Дану ініціативу фінансуватиме Міжнародний фонд для України Сполученого Королівства, пише Defence News, передає УНН.
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Міністерство оборони Британії опублікувало відео, на якому видно військове обладнання, що надається Україні. Постачання в рамках цього фонду фінансує Велика Британія, Данія, Ісландія, Норвегія, Литва, Швеція та Ісландія.
Видання зазначає, що, судячи з опублікованого відео, Україна отримає великі квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics, безпілотник літакового типу з можливістю вертикального зльоту і приземлення DeltaQuad Pro VTOL виробництва нідерландської фірми DeltaQuad та БПЛА Astero ISR данського виробництва.
Однак у Міноборони Великої Британії відмовилися оприлюднювати конкретні назви безпілотників із відео, яке було опубліковано в соцмережах.
Генеральний директор і засновник Tekever Рікардо Мендес заявив виданню, що компанія "дуже пишається підтримкою України й вдячна Міністерству оборони Великої Британії та IFU за можливість зробити свій внесок в одну з найважливіших справ у житті".
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