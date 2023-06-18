Украина получит беспилотники Tekever AR3 от Португалии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем дальнего полета для поддержки наземных и морских операций. Данную инициативу будет финансировать Международный фонд для Украины Соединенного Королевства, пишет Defence News, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, на котором видно военное оборудование, предоставляемое Украине. Поставки в рамках этого фонда финансирует Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Литва, Швеция и Исландия.
Издание отмечает, что, судя по опубликованному видео, Украина получит большие квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, беспилотник самолетного типа с возможностью вертикального взлета и приземления DeltaQuad Pro VTOL производства нидерландской фирмы DeltaQuad и БПЛА Astero ISR датского производства.
Однако в Минобороны Великобритании отказались обнародовать конкретные названия беспилотников из видео, которое было опубликовано в соцсетях.
Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес заявил изданию, что компания "очень гордится поддержкой Украины и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за возможность внести свой вклад в одно из важнейших дел в жизни".
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