Украина получит беспилотники Tekever AR3 от Португалии - СМИ

Детали

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, на котором видно военное оборудование, предоставляемое Украине. Поставки в рамках этого фонда финансирует Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Литва, Швеция и Исландия.

Издание отмечает, что, судя по опубликованному видео, Украина получит большие квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, беспилотник самолетного типа с возможностью вертикального взлета и приземления DeltaQuad Pro VTOL производства нидерландской фирмы DeltaQuad и БПЛА Astero ISR датского производства.

Однако в Минобороны Великобритании отказались обнародовать конкретные названия беспилотников из видео, которое было опубликовано в соцсетях.

Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес заявил изданию, что компания "очень гордится поддержкой Украины и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за возможность внести свой вклад в одно из важнейших дел в жизни".

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