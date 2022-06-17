Португалія готова навчати українських військових, але не давати зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Португалія готова навчати українських бійців, але відправлення додаткового військового озброєння наразі не обговорюється. Про це виданню Еuractiv повідомила міністр оборони Португалії Хелена Каррейрас, передає УНН.
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"Наразі відправлення більшої кількості військових матеріалів не стоїть на порядку денному", – зазначила Каррейрас.
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Проте міністр повідомила, що є можливість навчання українських військових у Португалії. Йдеться про маневрування на танках Leopard чи технікою, яка у них є. За словами Каррейрас, поки з Києва не надходило жодного конкретного запиту, але вона підкреслила, що така необхідність може виникнути.
"Якщо це рішення України – і ми завжди в цьому напрямку працюємо, тобто відповідаємо на потреби України - це навчання можна провести одразу. Насправді це не післявоєнна ситуація", – сказала вона.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою.
Зеленський звернувся до португальської Асамблеї Республіки з проханням надати Україні озброєння для боротьби із російською агресією.