Зеленський подякував президенту Португалії за підтримку санкцій проти РФ та військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Про це інформує УНН.
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"Поговорив із Президентом Марселу Ребелу де Соузою. Подякував за закрите небо для російських літаків, підтримку рішення про відключення Росії від SWIFT та конкретну оборонну допомогу. Португалія надала зброю, індивідуальний захист та інше обладнання. Разом – сильніші", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна.