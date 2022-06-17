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Португалия готова учить украинских военных, но не давать оружие

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Португалия готова учить украинских бойцов, но отправка дополнительного военного вооружения пока не обсуждается. Об этом изданию Еuractiv сообщила министр обороны Португалии Хелена Каррейрас, передает УНН.

Цитата

"На данный момент отправка большего количества военных материалов не стоит в повестке дня", - отметила Каррейрас.

Детали 

Однако министр сообщила, что есть возможность обучения украинских военных в Португалии. Речь идет о маневрировании на танках Leopard или технике, которая у них есть. По словам Каррейрас, пока из Киева не поступало никакого конкретного запроса, но она подчеркнула, что такая необходимость может возникнуть.

"Если это решение Украины – и мы всегда в этом направлении работаем, то есть отвечаем на нужды Украины - это обучение можно провести сразу. На самом деле это не послевоенная ситуация", – сказала она.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Зеленский обратился к португальской Ассамблее Республики с просьбой предоставить Украине вооружение для борьбы с российской агрессией.

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