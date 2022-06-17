Португалия готова учить украинских военных, но не давать оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Португалия готова учить украинских бойцов, но отправка дополнительного военного вооружения пока не обсуждается. Об этом изданию Еuractiv сообщила министр обороны Португалии Хелена Каррейрас, передает УНН.
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"На данный момент отправка большего количества военных материалов не стоит в повестке дня", - отметила Каррейрас.
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Однако министр сообщила, что есть возможность обучения украинских военных в Португалии. Речь идет о маневрировании на танках Leopard или технике, которая у них есть. По словам Каррейрас, пока из Киева не поступало никакого конкретного запроса, но она подчеркнула, что такая необходимость может возникнуть.
"Если это решение Украины – и мы всегда в этом направлении работаем, то есть отвечаем на нужды Украины - это обучение можно провести сразу. На самом деле это не послевоенная ситуация", – сказала она.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
Зеленский обратился к португальской Ассамблее Республики с просьбой предоставить Украине вооружение для борьбы с российской агрессией.