Португалія без Роналду виграла другий поєдинок у Лізі націй

Курзава завдяки підкрученій подачі з кутового, знайшов на дальній стійці Пьятека, який ударом головою на 18 хвилині засмутив стража воріт гостей. На перерву поляки не змогли піти в ролі лідера. Крім того були вже тими, хто наздоганяє. Спочатку простріл Піцці реалізував з кількох метрів нападник “Севільї” Андре Сілва, а згодом поляк Глік хотів вибити м’яч з-під ніг у Рафаеля Сілви, але зрізав його у власну сітку — 1:2.

Зміцнив перевагу португальців гол Бернарду Сілви після сольного проходу поперек поля на 52 хвилині. Польща спромоглася відквитати тільки один гол зусиллями Блащіковскі — 2:3.

Примітно, що Португалія лідирує в групі з шістьма очками, у Польщі та Італії — по-одному.