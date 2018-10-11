Португалия без Роналду выиграла второй поединок в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Польский город Хожув принял поединок Дивизиона А Лиги наций в котором Польша принимала Португалию, передает корреспондент УНН.
Курзава благодаря закрученными подачи с углового, нашел на дальней штанге Пьятека, который ударом головой на 18 минуте огорчил стража ворот гостей. На перерыв поляки не смогли пойти в роли лидера. Кроме того были уже теми, кто догоняет. Сначала прострел Пицци реализовал с нескольких метров нападающий “Севильи” Андре Силва, а затем поляк Глик хотел выбить мяч из-под ног у Рафаэля Силвы, но срезал его в собственную сетку — 1:2.
Упрочил преимущество португальцев гол Бернарду Силвы после сольного прохода поперек поля на 52 минуте. Польша смогла отквитать только один гол усилиями Блащиковски — 2:3.
Примечательно, что Португалия лидирует в группе с шестью очками, в Польше и Италии — по одному.