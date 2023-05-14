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"Портрети Маріуполя": в Україні відкриється виставка, присвячена переселенцям з міста

"Портрети Маріуполя": в Україні відкриється виставка, присвячена переселенцям з міста

Київ • УНН

 • 1604343 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Національному музеї історії України відкриється виставка "‎Портрети Маріуполя", присвячена преселенцям з Маріуполя. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише УНН.

Цитата

"Портрети Маріуполя" – це 27 історій переселенців і переселенок, життя яких змінило повномасштабне вторгнення рф.

Переживши пекло облоги та окупації, маріупольці змогли покинути зруйноване місто та почати життя наново. Проєкт покликаний показати, як знищення міста російськими окупантами вплинуло на долю його мешканців", - повідомлють в Мінкульті.

Деталі

Зазначається, що команда проєкту вирушила в експедиції трьома містами України – Київ, Львів, Тернопіль. Так, саме з цих міст надійшла найбільша кількість заявок від маріупольців і маріупольчанок, які готові були поділитися своїми історіями.

Наступним етапом є презентація виставок 15 травня в Києві та 22 травня у Львові, а також, згодом виставка буде представлена в Тернополі.

"Ідейники проєкту вважають за потрібне не лише показати історії героїв, а і більше розповісти про Маріуполь, об’єднати переселенців і місцевих мешканців. Тому проєкт "Портрети Маріуполя" – це не лише виставки, а ще і тематичні події", - додали в Мінкульті.

Нагадаємо

У Києві два пам'ятники Пушкіну втратили охоронний статус.

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