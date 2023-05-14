"Портреты Мариуполя": в Украине откроется выставка, посвященная переселенцам из города
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Национальном музее истории Украины откроется выставка "Портреты Мариуполя", посвященная преселенцам из Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.
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"Портреты Мариуполя" – это 27 историй переселенцев и переселенок, жизнь которых изменило полномасштабное вторжение рф.
Пережив ад осады и оккупации, мариупольцы смогли покинуть разрушенный город и начать жизнь заново. Проект призван показать, как уничтожение города российскими оккупантами повлияло на судьбу его жителей", - сообщают в Минкульте.
Детали
Отмечается, что команда проекта отправилась в экспедиции по трем городам Украины – Киев, Львов, Тернополь. Так, именно из этих городов поступило наибольшее количество заявок от мариупольцев и мариупольчанок, которые готовы были поделиться своими историями.
Следующим этапом является презентация выставок 15 мая в Киеве и 22 мая во Львове, а также, впоследствии выставка будет представлена в Тернополе.
"Идейники проекта считают нужным не только показать истории героев, но и больше рассказать о Мариуполе, объединить переселенцев и местных жителей. Поэтому проект "Портреты Мариуполя" – это не только выставки, а еще и тематические события", - добавили в Минкульте.
Напомним
В Киеве два памятника Пушкину потеряли охранный статус.