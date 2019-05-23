Портнов передав ще одну заяву про злочин Порошенка до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов передав до Державного бюро розслідування ще одну заяву про злочин, ймовірно, вчинений п’ятим президентом України Петром Порошенком. Інформацію про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
“На даний момент заява ще розглядається. Вона надійшла та зареєстрована”, — сказали у прес-службі ДБР.
Також підтвердили, що в заяві мова йде про інформацію, яка стосується підприємства “Кузня на Рибальському”.
Нагадаємо, Портнов раніше заявляв, що 23 травня передасть до ДБР заяву та матеріали про те, що “Порошенко легалізував 300 млн доларів доходів через офшорні компанії, уклавши неіснуючу угоду за рахунок вкрадених в української армії коштів”. Матеріали стосуються підприємства “Кузня на Рибальському”.
Це не перша заява Портнова до ДБР, після його повернення до України.
Раніше він подав до Бюро заяву про державну зраду вчинену Порошенком. Заяву зареєстрували.