Porsche опублікувала знімок загадкової машини з кермом посередині

Автомобіль не схожий на всі інші моделі бренду. Публікація знімка стала частиною кампанії #PorscheUnseen, в рамках якої марка показує колись засекречені дизайн-проекти.

На фото ймовірно відображений компактний міський мінівен. На фото можна розгледіти компоновку салону з посадочною формулою "1+2". Водійське крісло і рульова колонка розташовані посередині, а пасажирські сидіння встановлені з боків трохи віддалік. Схожа посадкова схема використовується суперкарах.

На знімку можна розгледіти фронтальну оптику з дворівневими четверними вузькими прорізами, а також відсутність решітки радіатора - передбачається, що це електрокар.

Варто відзначити, що це не перший мінівен в історії компанії Porsche. Так, в 80-х роках німці розробили модель B32 на базі Volkswagen Transporter (T25).