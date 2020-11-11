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Porsche опубликовала снимок загадочной машины с рулем посредине

Porsche опубликовала снимок загадочной машины с рулем посредине

Киев  •  УНН

 • 20096 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Немецкая автокомпания Porsche разместила у себя в Facebook изображение неизвестного автомобиля с рулем посередине, сообщает УНН.

Автомобиль не похож на все остальные модели бренда. Публикация снимка стала частью кампании #PorscheUnseen, в рамках которой марка показывает прежде засекреченные дизайн-проекты.

На фото вероятно запечатлён компактный городской минивэн. На фото можно рассмотреть компоновку салона с посадочной формулой “1+2”. Водительское кресло и рулевая колонка расположены посередине, а пассажирские сиденья установлены по бокам чуть поодаль. Похожая посадочная схема используется суперкарах.

На снимке можно разглядеть фронтальную оптику с двухуровневыми четверными узкими прорезями, а также отсутствие радиаторной решетки — предполагается, что это электрокар.

Стоит отметить, что это не первый минивэн в истории компании Porsche. Так, в 80-х годах немцы разработали модель B32 на базе Volkswagen Transporter (T25).

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