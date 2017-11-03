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Порошенко запропонували дозволити чоловікам аборт

Порошенко запропонували дозволити чоловікам аборт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президенту України Петру Порошенко пропонують дозволити чоловікам аборт. Відповідна петиція зареєстрована під №22/040638-еп на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, передає УНН.

"Дати право чоловікам відмовитись від дитини ще на стадії вагітності. Якщо жінка все ж вирішить залишити дитину - чоловік звільняється від аліментів, і має право не навідувати свою дитину ніколи. (аналог шведського закону)", - йдеться у тексті петиції.

Варто зазначити, що пропозиція зареєстрована сьогодні, 3 листопада і набрала 3 голоси із 25 тис. необхідних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сейм Польщі відхилив проект про повну заборону абортів

Як повідомляв УНН 30 березня, жінки повинні переривати вагітність лише у випадку, якщо вагітність несе пряму загрозу життю жінки, загрожує патологічними пологами, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України.

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