Порошенко предложили разрешить мужчинам аборт

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97698 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104683 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116347 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 08:24 • 129429 просмотра
Актуальное
Порошенко предложили разрешить мужчинам аборт

Порошенко предложили разрешить мужчинам аборт

Киев  •  УНН

 • 16631 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают разрешить мужчинам аборт. Соответствующая петиция зарегистрирована под №22/040638-эп на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.

"Дать право мужчинам отказаться от ребенка еще на стадии беременности. Если женщина все же решит оставить ребенка - мужчина освобождается от уплаты алиментов, и имеет право не посещать своего ребенка никогда. (Аналог шведского закона)", - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что предложение зарегистрировано сегодня, 3 ноября и набрало 3 голоса из 25 тыс. необходимых.

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Как сообщал 30 марта, женщины должны прерывать беременность только в случае, если беременность несет прямую угрозу жизни женщины, грозит патологическими родами, или если женщина забеременела в результате изнасилования. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Украинские Национальные Новости

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