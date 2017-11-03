Порошенко предложили разрешить мужчинам аборт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают разрешить мужчинам аборт. Соответствующая петиция зарегистрирована под №22/040638-эп на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.
"Дать право мужчинам отказаться от ребенка еще на стадии беременности. Если женщина все же решит оставить ребенка - мужчина освобождается от уплаты алиментов, и имеет право не посещать своего ребенка никогда. (Аналог шведского закона)", - говорится в тексте петиции.
Стоит отметить, что предложение зарегистрировано сегодня, 3 ноября и набрало 3 голоса из 25 тыс. необходимых.
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Как сообщал 30 марта, женщины должны прерывать беременность только в случае, если беременность несет прямую угрозу жизни женщины, грозит патологическими родами, или если женщина забеременела в результате изнасилования. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины.