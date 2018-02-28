Президент: зроблю все можливе для розслідування вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент Порошенко заявив, що він зробить все можливе для того, щоб в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета не залишилось жодної закритої частини. Про це він сказав під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Я – не господь Бог, і я не знаю, хто вбив Павла Шеремета. І в мене так само болить, як і в кожного з вас. Знаєте, чим я відрізняюсь від попередніх? Я буду робити разом з вами все можливе для того, щоб у нас не залишилось жодної закритої частини в розслідування вбивства журналіста", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, за даними МВС, слідство не має чітких підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.