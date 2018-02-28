Президент: сделаю все возможное для расследования убийства Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Порошенко заявил, что он сделает все возможное для того, чтобы в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета не оставалось ни одной закрытой части. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я - не господь Бог, и я не знаю, кто убил Павла Шеремета. И у меня так же болит, как и у каждого из вас. Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду делать вместе с вами все возможное для того, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследование убийства журналиста", - заявил П.Порошенко.
Напомним, по данным МВД, следствие не имеет четких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.