Президент: сделаю все возможное для расследования убийства Шеремета

"Я - не господь Бог, и я не знаю, кто убил Павла Шеремета. И у меня так же болит, как и у каждого из вас. Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду делать вместе с вами все возможное для того, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследование убийства журналиста", - заявил П.Порошенко.

Напомним, по данным МВД, следствие не имеет четких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.