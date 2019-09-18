Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 18 вересня, не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Про це журналісту УНН повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.
"Порошенко не з’явився сьогодні на допит", - сказала Іванова.
Нагадаємо, ще заплановано допити Петра Порошенка в ДБР на 27 вересня та 3 жовтня.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва арештував завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав п’ятому президентові Петру Порошенку, у межах провадження щодо його купівлі-продажу.