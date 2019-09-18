Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 18 сентября, не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Порошенко не появился сегодня на допрос", - сказала Иванова.
Напомним, еще запланированы допросы Петра Порошенко в ГБР на 27 сентября и 3 октября.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко, в рамках производства по его купле-продаже.