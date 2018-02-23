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Порошенко змінив перелік посад вищого офіцерського складу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко своїм Указом змінив перелік посад вищого офіцерського складу Збройних Сил України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.

Документом передбачаються внесення доповнень до додатку “після розділу „Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України“ розділом такого змісту: „Командування Сил логістики Збройних Сил України Командувач — генерал-лейтенант, віце-адмірал
Начальник штабу — перший заступник командувача — генерал-майор, контр-адмірал“.

Також у розділі „Озброєння Збройних Сил України“ виключається позиція „Перший заступник начальника Озброєння“, у розділі „Тил Збройних Сил України“ — позиція „Перший заступник начальника Тилу“ виключити.

Водночас у розділі „Сухопутні війська Збройних Сил України“ вноситься доповнення після позиції „Заступник командувача з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки“ позиціями такого змісту:
„Заступник командувача з логістики-начальник логістики — генерал-лейтенант Начальник штабу-перший заступник начальника логістики — генерал-майор“; позиція „Начальник Озброєння“ та „Начальник Тилу“ виключається.

Крім того, у розділ „Військово-Морські Сили Збройних Сил України“ вноситься доповнення — після позиції „Заступник командувача з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки“ позицією такого змісту: „Заступник командувача з логістики-начальник логістики — контр-адмірал, генерал-майор“; у позиції „Начальник Озброєння“, „Начальник Тилу“ та „Заступник командувача з берегової оборони — начальник управління військ берегової оборони“ виключається.

Згідно Указу, доповненню підлягає додаток після розділу „Військово-Морські Сили Збройних Сил України“ розділом такого змісту: Командування морської піхоти Командувач — генерал-лейтенант
Начальник штабу — перший заступник командувача генерал-майор”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко висловив тверде переконання у тому, що найближчим часом буде проголосований у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд.

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