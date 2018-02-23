Порошенко изменил перечень должностей высшего офицерского состава
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко своим Указом изменил перечень должностей высшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, передает УНН.
Документом предусматриваются внесении дополнений в приложение “после раздела „Главное управление оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины“ разделом следующего содержания: „Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины Командующий — генерал-лейтенант, вице-адмирал
Начальник штаба — первый заместитель командующего — генерал-майор, контр-адмирал“.
Также в разделе „Вооружения Вооруженных Сил Украины“ исключается позиция „Первый заместитель начальника Вооружения“, в разделе „Тыл Вооруженных Сил Украины“ — позиция „Первый заместитель начальника Тыла“ исключить.
В то же время в разделе „Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины“ вносится дополнение после позиции „Заместитель командующего по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки“ позиции следующего содержания:
„Заместитель командующего по логистике-начальник логистики — генерал-лейтенант Начальник штаба-первый заместитель начальника логистики — генерал-майор“; позиция „Начальник Вооружения“ и „Начальник Тыла“ исключается.
Кроме того, в раздел „Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины“ вносится дополнение — после позиции „Заместитель командующего по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки“ позицией следующего содержания: „Заместитель командующего по логистике-начальник логистики — контр-адмирал, генерал майор“; в позиции „Начальник Вооружения“, „Начальник Тыла“ и „Заместитель командующего по береговой обороне — начальник управления войск береговой обороны“ исключается.
Согласно Указу, дополнению подлежит приложение после раздела „Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины“ разделом следующего содержания: Командование морской пехоты Командующий — генерал-лейтенант
Начальник штаба — первый заместитель командующего генерал-майор”.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выразил твердое убеждение в том, что в ближайшее время будет проголосован в первом чтении законопроект о Антикоррупционный суд.