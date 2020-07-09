Порошенко збрехав у прямому ефірі: документ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Озвучена в ефірі ток-шоу “Свобода слова” інформація п’ятого Президента України Петра Порошенка про належність УНН Сергію Льовочкіну є відвертою брехнею та маніпуляцією.
Так, у своєму виступі Порошенко зазначив, що ІА УНН “належить до видатного діяча тодішньої Партії регіонів, а зараз ОПЗЖ”, а саме Сергія Льовочкіна.
Офіційно заявляємо, що єдиним бенефіціаром, власником і директором ІА УНН була і залишається Лозан Уляна Іванівна, про що свідчить відповідний документ.
Будь-які інсинуації на тему приналежності УНН бізнесу та політикам є наслідком бурхливої фантазії наших політичних діячів, які замість турботи про країну живляться чутками і розповсюджують їх на ток-шоу, сподіваючись у такий спосіб прикрити власну некомпетентність та знайти крайніх серед журналістів та громадськості.
“Такі заяви Петра Порошенка свідчать лише про одне: його стиль не змінюється — обманював і продовжує це робити задля миттєвої вигоди. Інформаційне агентство УНН ніколи не належало і не буде належати жодним політикам чи бізнесменам. І саме ця незалежність дає нам можливість бути об’єктивними та дотримуватися стандартів професії. А з Петром Порошенком ми радо зустрінемося у суді, якщо він не буде знову вигадувати причини для того, щоб не прийти туди”, — зазначила власник УНН Уляна Лозан.
УНН вважає поведінку п’ятого Президента Петра Порошенка аморальною та деструктивною та готує матеріали до суду.