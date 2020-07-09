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4 марта, 15:53 • 119873 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122777 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102982 просмотра

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Порошенко солгал в прямом эфире: документ

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Озвученная в эфире ток-шоу "Свобода слова" информация пятого Президента Украины Петра Порошенко о принадлежности УНН Сергею Левочкину является откровенной ложью и манипуляцией.

Так, в своем выступлении Порошенко отметил, что ИА УНН “належить до видатного діяча тодішньої Партії регіонів, а зараз ОПЗЖ”, а именно Сергея Левочкина.

Официально заявляем, что единственным бенефициаром, владельцем и директором ИА УНН была и остается Лозан Ульяна Ивановна, о чем свидетельствует соответствующий документ.

Любые инсинуации на тему принадлежности УНН бизнесу и политикам являются следствием бурной фантазии наших политических деятелей, которые вместо заботы о стране питаются слухами и распространяют их на ток-шоу, надеясь таким образом прикрыть собственную некомпетентность и найти крайних среди журналистов и общественности.

"Такие заявления Петра Порошенко свидетельствуют лишь об одном: его стиль не меняется - обманывал и продолжает это делать ради сиюминутной выгоды. Информационное агентство УНН никогда не принадлежало и не будет принадлежать ни  политикам, ни бизнесменам. И именно эта независимость дает нам возможность быть объективными и придерживаться стандартов профессии. А с Петром Порошенко мы с радостью встретимся в суде, если он не будет снова придумывать причины для того, чтобы не прийти туда", - отметила владелец УНН Ульяна Лозан.

УНН считает поведение пятого Президента Петра Порошенко аморальным и деструктивным и готовит материалы в суд.

Украинские Национальные Новости

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